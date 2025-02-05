مراسل «القاهرة الإخبارية»: المشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين تاريخية

أعلن رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على نحو 3346 صوتًا، متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق كبير، حيث حصل الأخير على حوالي 2500 صوت.

نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 60%

وأشار المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو 60% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف عضو، واصفًا هذه النسبة بأنها تاريخية وغير مسبوقة، بحسبما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

ولفت إلى أن خالد البلشي، الحاصل على بكالوريوس الصحافة عام 1994، بدأ مسيرته المهنية في مجلة «روز اليوسف»، وعمل لاحقًا في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، منها صحيفة «الدستور» التي شغل فيها منصب نائب رئيس التحرير، وسبق أن حصل على جوائز دولية مرموقة، من بينها جائزة نيلسون مانديلا للحريات، تقديرًا لجهوده في الدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية.

أوضح المطعني أن فرز الأصوات الخاصة بمقاعد مجلس النقابة لا يزال جاريًا تحت إشراف كامل من قضاة مجلس الدولة، ومن المقرر إعلان نتائجها خلال ساعات.

وأفاد بأن مقر نقابة الصحفيين في وسط القاهرة شهد احتفالات كبيرة بعد إعلان فوز البلشي، وسط حضور كثيف ومشاركة واسعة من مختلف أطياف العمل الصحفي في مصر.

دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير

كما أشار إلى أن الجمعية العمومية جددت تأكيدها في بيان خاص على دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير، وهو موقف ثابت تاريخيًا للنقابة منذ تأسيسها عام 1941، ويمثل أحد ركائز توجهها الوطني.