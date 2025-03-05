لبلبة تكشف تفاصيل دخولها المحاكم بسبب أحمد زكي وتدخل في نوبة بكاء من أجل عاطف الطيب

كتبت - أميرة عزالدين

قالت الفنانة لبلبة، إنها أرادت تغيير جلدها بعد فيلم الشيطانة التى أحبتنى، وكانت ترغب فى الخروج عن المألوف. متابعةً خلال ندوتها لتكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة أن تلك الرغبة كانت سبب موافقتها على المشاركة بفيلم ضد الحكومة مع الفنان أحمد زكى.

وأشارت الفنانة لبلبة خلال الندوة، إلى أنها من أجل فيلم ضد الحكومة للكاتب بشير الديك والمخرج عاطف الطيب، ذهبت للمحاكم لدراسة شخصية المحامية التي جسدتها بكل تفاصيلها وما يتعلق بها.

بكاء لبلبة

وقالت الفنانة لبلبة بينما دخلت في نوبة بكاء، إن المخرج عاطف الطيب كان له فضل كبير فى حياتها المهنية وتجمعها معه ذكريات كثيرة رغم أنه توفي في عمر الـ46، وكانت صدمة كبيرة للوسط الفنى، مشددة على أنه كان يرشد الممثل ويقدم النصيحة فى أذنيه دون أن يصرخ أو يحرج الفنان.

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تستمر فعالياته حتي يوم 7 مايو الجاري بمنافسة 61 فيلما.