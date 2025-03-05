نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالعدالة الاجتماعية

نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالعدالة الاجتماعية

نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالعدالة الاجتماعية

أعرب الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عن تقديره البالغ لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال هذا العام، مؤكدا أنها تعكس التوجه الحقيقي للقيادة السياسية في دعم الطبقة العاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار الجمهورية الجديدة.

دور العمال في التنمية

وقال فرحات، إن الرئيس السيسي ألقى رسائل هامة تؤكد على أهمية دور العمال في عملية التنمية المستدامة، حيث وجه تحية تقدير وعرفان لهم على جهودهم المبذولة في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الرسائل تعد بمثابة وسام شرف لكل عامل مصري، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها العالم، ومنها جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية.

وأضاف فرحات أن حديث الرئيس السيسي عن التزام الدولة بتحسين أوضاع العمال وتوفير بيئة عمل لائقة يعكس بوضوح سياسة الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث أشار الرئيس إلى ضرورة تيسير سبل العيش الكريم للعمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للعمالة غير المنتظمة.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بتأكيد الرئيس على أهمية التسريع في الفصل في القضايا العمالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من العدالة الناجزة وتسهم في بناء الثقة بين العمال والدولة لافتا إلى أن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي ستسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتلبية احتياجات الشباب، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

قانون العمل الجديد

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن توقيع الرئيس على قانون العمل الجديد يعد إنجازا تاريخيا يعزز حقوق العمال،و يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يعكس التزام الدولة بتطوير تشريعات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية موضحا أن توجيه الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك الإسراع في إتمام مشروع قانون العمالة المنزلية، هي خطوات بمثابة تطور حضاري يدعم تنظيم هذا القطاع الهام.

وأشار فرحات إلى أن إشادة الرئيس السيسي بالعمال المصريين، وتقديره لجهودهم في الأوقات العصيبة، يعكس رؤية القيادة السياسية في جعل العامل المصري جزءا أساسيا في عملية بناء الجمهورية الجديدة و هذا التقدير يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار المجتمع المصري.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال تأتي في وقت حرج، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وصحية غير مسبوقة، إلا أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى سواعد عمالها ووعي شعبها، وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والعمل والإنتاج.

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