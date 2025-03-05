هل تم تأجيل الدارسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.. «التعليم» توضح

نفت مصادر بوزراة التربية والتعليم، ما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدارسة غدا في كل المحافظات، لافتة إلى أن التأجيل لا يشمل إلا المحافظات التي يسودها طقس سيء.

مصدر بالتعليم: لا يوجد تأجيل للدراسة غدا

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك انتظاما للدراسة غدا في جميع محافظات الجمهورية وذلك لاستكمال الامتحانات الشهرية التي تم تأجيلها يوم الأربعاء الماضي؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية، مشددة على أن التأجيل في بعض المحافظات إن وجد سيكون لظروف الأحوال الجوية في بعض المحافظات الساحلية أو التي يسودها طقس سيئ.

تأجيل الدراسة غدا في دمياط

في سياق متصل، أعلن الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تأجيل آخر أيام امتحانات شهر أبريل المقررة غدا الأربعاء إلى الأحد المقبل بنفس ترتيب جداول الامتحانات، وذلك عقب تأجيل الدراسة غدا رسميا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتستعد مدارس محافظة دمياط لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها خلال مايو المقبل، بحزمة من الإجراءات أبرزها إعداد المدارس لاستقبال الطلاب، فضلا عن تنظيم لجان لمتابعة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات.