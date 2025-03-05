«التعليم» تستعد لعقد امتحانات الثانوية العامة.. تنطلق 15 يونية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الثانوية العامة، عقب تحديد مقار اللجان الامتحانية، التي تنطلق في 15 يونية المقبل، حيث تعقد الاختبارات فى المدارس على غرار السنوات الماضية، ومن المقرر أن تعلن الوزارة مقار اللجان الامتحانية للطلاب خلال الأيام المقبلة.

امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد

وفقاً للوزارة، فيؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة فى النظام الجديد بداية من يوم الأحد 15 يونية المقبل في التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونية 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 يونية امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونية 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونية اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

امتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم

ونوهت الوزارة، بأن طلاب النظام القديم سيؤدون امتحانات الثانوية العامة طبقا للترتيب التالي:

- الأحد 15 يونيو 2025: مادة التربية الدينية والوطنية.

- الثلاثاء 17 يونيو 2025 مادة الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

- يوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.

- الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

- الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.