نشرة انتخابات الرئاسة| وضع دليل إرشادات للقضاة ومؤتمرات حاشدة للمشاركة

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دليلاً بالقواعد الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وتقيم الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية، في الثالثة عصر اليوم، بمقر الهيئة لبحث الاستعدادات النهائية للتغطية الصحفية.

وقال بيان للهيئة، إنه من المقرر أن يحضر الاحتفالية 350 من الزملاء الصحفيين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث سيتم تسليمهم الكارنيهات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يحضر رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.

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