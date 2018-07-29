السيسي: ندعم الجيش الليبي.. ومع إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن بها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها سياسات ثابتة بالنسبة للتعامل مع الدول، وهي عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم التأمر على أي دولة، مشيرا إلى أن ما كانت تعاني منه مصر خلال الفترة الماضية بسبب "مؤامرة"، ودفعنا الثمن غالي.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، أن مصر لا تقبل وجود ميلشيات أو جماعات مسلحة في أي دولة مجاورة، حيث إن ذلك يؤثر على استقرار الدولة، وهذا الكلام ينطبق على سوريا والعراق والصومال وليبيا واليمن، وأي دولة أخرى مجاورة، لأن أصل أي دولة جيشها.

وتابع: "مصر تحاول تسيير الأمور في سوريا، والتفاهم مع كل العناصر، وحل الأزمة"، مؤكدا أن مصر تدعم أيضا الجيش الليبي ووحدة ليبيا، ومع أن يتم إجراء انتخابات في لبيبا في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أن الجيش الوطني الليبي هو المسؤول عن حماية ليبيا، وتأمينها وليس الجماعات المسلحة.