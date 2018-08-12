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الوطن

مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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رجل دين يدعو لحظر "فيديو كليب" لفنانة جريئة: يشجع على الجنس والانتحار

رجل دين يدعو لحظر "فيديو كليب" لفنانة جريئة: يشجع على الجنس والانتحار

سفر حجاج القوات المسلحة و«القرعة والتضامن» من 7 محافظات للأراضى المقدسة اليوم

سفر حجاج القوات المسلحة و«القرعة والتضامن» من 7 محافظات للأراضى المقدسة اليوم

دراسة توصى بالتأهيل النفسى للصحفيين فى مناطق النزاعات المسلحة

دراسة توصى بالتأهيل النفسى للصحفيين فى مناطق النزاعات المسلحة

«السيسى» فى أسيوط اليوم لافتتاح «القناطر» أكبر مشروع مائى «متعدد الأغراض» على نهر النيل

«السيسى» فى أسيوط اليوم لافتتاح «القناطر» أكبر مشروع مائى «متعدد الأغراض» على نهر النيل

«البرلمان الأفريقى» يدعو لتحقيق الأمن الغذائى

«البرلمان الأفريقى» يدعو لتحقيق الأمن الغذائى

استجابة لتوجيهات «السيسى» جراحة دقيقة لإنقاذ «طفلة الباجور»

استجابة لتوجيهات «السيسى» جراحة دقيقة لإنقاذ «طفلة الباجور»

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