تقدم "الوطن" لكم موجزا لأهم أخبار برامج "التوك شو" المذاعة عبر الفضائيات، حيث أجرت الفنانة حلا شيحة أول مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم" للحديث حول خلعها للنقاب والجدل المثار حوله:

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ووقعت مشادة بين الداعية السلفي سامح عبدالحميد حسونة والشيخ مظهر شاهين بسبب خلع الفنانة حلا شيحة للنقاب، وذلك خلال لقائهما في حلقة السبت من برنامج "العاشرة مساء"مع الإعلامي وائل الإبراشي.

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وأجرى الفنان التشكيلي الدكتور أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في نفس البرنامج:

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والد حلا شيحة: "لما خلعت النقاب قلت لها إيمانك اكتمل؟.. قالت لي أيوه"

بالفيديو والد حلا شيحة: نصحت ابنتي بأن النقاب ليس من الدين

كما أجرى الدكتور محمد مختار جمعة مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار".

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