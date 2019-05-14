مقتل كاهن شبرا الخيمة وولد الغلابة وبرشلونة.. أبرز تريندات "جوجل"

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مقتل كاهن شبرا الخيمة

قال مصدر كنسي، إن قاتل كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، يعمل فراشا بالكنيسة وليس موظف أمن داخلي، كانت بينه وبين القس خلافات شخصية، وسبقت الجريمة جلسة خاصة بينهم انتهت بالقتل بسلاح غير مرخص.

عاجل مصدر كنسي: قاتل كاهن كنيسة مارمرقس "فراش" وليس فرد أمن

قالت مصادر ذات صلة بملف حادث مقتل كاهن كنيسة مارمرقس في شبرا الخيمة، إن "الفراش" المتهم سلم السلاح المستخدم في الجريمة للجهات الأمنية وجهات التحقيق.

المتهم بقتل كاهن كنيسة شبرا يسلم السلاح المستخدم في الجريمة

قالت مصادر مسؤولة لـ"الوطن"، إن المتهم بقتل كاهن كنيسة مارمرقس في شبرا الخيمة، أطلق على المجني عليه 3 رصاصات من سلاحه المستخدم في ارتكاب الجريمة، أصابته منها واحدة فقط، دخلت من عينه وخرجت من رأسه.

مصادر: كاهن كنيسة شبرا قتل بطلقة واحدة دخلت في عينه وخرجت من رأسه

قالت مصادر كنسية إنّ النيابة تحفظت على كاميرات المراقبة في كنيسة مارمرقس شبرا الخيمة، التي وقعت بها جريمة قتل كاهن الكنيسة القمص مقار سعد، على يد فراش الكنيسة ويدعى كمال شوقي شحاتة.

"أغلق الباب وأطلق الرصاص".. مصدر يوضح تفاصيل جريمة قتل كاهن شبرا

لا تزال الدماء تسيل داخل بيوت الرب، وتلك المرة كان مسرح الجريمة كنيسة مارمرقس في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، إذ أقدم فراش مسيحي الديانة على قتل كاهن الكنيسة القمص مقار سعد.

دماء في بيت الرب.. التفاصيل الكاملة لقتل كاهن "مارمرقس"

أجرى زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف أحمد البلتاجي رئيس النيابة معاينه لمسرح جريمة قتل القس مقار سعد، راعي كنيسة ماري مرقس بشارع السد بالوحدة العربية على يد "فرًّاش" بالكنيسة يدعى "كمال".

النيابة تتحفظ على السلاح المستخدم في قتل كاهن كنيسة ماري مرقس

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الارثوذكس، أول بيان عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.

بالصور أول بيان من الكنيسة بشأن مقتل كاهن شبرا الخيمة

أعلنت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، أن صلاة جنازة القمص مقار سعد مقار، كاهن كنيسة مارمرقس بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية الذي قتل اليوم على يد أحد عمال الكنيسة، ستقام في الـ5 مساء اليوم في كنيسة مارجرجس، بشبرا البلد، وهي مقر المطرانية.

"مطرانية شبرا": جنازة وعزاء كاهن شبرا الخيمة اليوم

أقيمت، مساء اليوم، بكنيسة مارجرجس في شبرا الخيمة، مقر مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، صلوات تجنيز القمص مقار سعد، كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة، الذي توفي صباح اليوم إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد فراشي كنيسته.

بالصور إقامة صلوات تجنيز كاهن شبرا الخيمة القتيل.. والبابا: رحيل مؤلم

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بشؤون الأقباط في ألمانيا، صورة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يظهر عليه فيها التأثر الشديد والبكاء أثناء ارتداءه ملابس الخدمة الكنسية –القداس-، وقيل إنها التقطت له بعد علمه بحادث مقتل كاهن كنيسة مارمرقس بمنطقة شبرا الخيمة.

صفحات قبطية تتداول صورة للبابا تواضروس بعد علمه بمقتل "كاهن شبرا"

مسلسل ولد الغلابه الحلقه 8

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث كان الفنان أحمد السقا الذي يُجسد شخصية "عيسى"، عّلم بزواج شقيقته الفنانة ريم عيسى، والتي تُجسد شخصية "قمر" سرًا من الفنان محمد ممدوح، الذي يُجسد شخصية "ضاحي".

ولد الغلابة.. السقا يبكي أمام قبر والدته في الحلقة الثامنة

برشلونة ضد خيتافي

فاز برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم 2-0 على خيتافي المنافس على المربع الذهبي الأحد أمام مدرجات نصف ممتلئة وجماهير ساخطة في أول مباراة بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول والتي أخرجته من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يوجه صفعة لآمال خيتافي الأوروبية

ريا أبي راشد

حلت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، ضيفة الحلقة الثامنة من برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر قناة MBC مصر.

ولاحظ متابعو البرنامج عدم سخرية رامز جلال من ضحيته في حلقة اليوم، على عكس ما هو متبع مع جميع ضيوف البرنامج على مدار الحلقات السبع الماضية.

لماذا لم يسخر رامز جلال من ريا أبي راشد في حلقة اليوم؟