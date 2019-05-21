"أقبل بنتي تلبس قصير".. و"نادمة على صداقة أنغام".. 15 حلقة لعايشة شو

يعتبر برنامج "عايشة شو" أحد أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان هذا العام، وتحقق نسب مشاهدة عالية لاستضافتها لعدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، والبرنامج من تقديم الإعلامية عائشة عثمان.. وتستعرض "الوطن" أبرز وأهم تصريحات الفنانين الذين ظهروا خلال الـ 15 حلقة الماضية.

عاصي الحلاني: مشاركتي ببرنامج "ذا فويس" من أجمل التجارب في حياتي

في لقاءه ببرنامج "عايشة شو" قال الفنان عاصي الحلاني إن برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، يعتبر من أجمل التجارب التي خاضها في حياته.

وأضاف عاصي الحلاني "بسبب هذا البرنامج الناس عرفوا عاصي الإنسان وليس الفنان فقط، وباتت تربطني علاقة صداقة وأخوة بالكل، فأنا أحب شرين وإليسا ومحمد حماقي وصابر الرباعي وكاظم الساهر"، وتابع أنه انضم إلى البرنامج في موسمه الرابع قبل بداية التصوير بـ10 أيام فقط، لافتا إلى أنه لم يكن قد قرر بعد الانضمام إلى البرنامج قبل هذه الفترة.

عمرو سعد: أقبل إن بنتي تلبس قُصيَّر بره مصر

وحل الفنان عمرو سعد ضيفا ببرنامج "عايشة شو" ومن تصريحاته التي أثارت جدلا في البرنامج، قال عمرو سعد إنه يرفض أن تدخل زوجته عالم الفن: "وكمان برفض دخول ولادي، خاصة بنتي، لأني راجل شرقي، وكمان مجتمعنا عنده مشاكل شوية"، وأضاف: "بنتي لما تكبر ولو لبست قُصَيَّر بره مصر، عادي، لكن جوه مصر، لأ، لأننا لازم نراعي عُرف مجتمعنا"، واستطرد: "التمثيل مهنة صعبة للغاية، تُعذِّب الفنان وبتسرق العمر، وأحيانا أقول إنه كان من الواجب أن أستكمل عملي كمهندس ديكور".

وقال الفنان عمرو سعد، إن ثقافة صناعة النجم ليست موجودة في مصر، موضحًا: "مفيش أكتر من المواهب، أنا كنت في مسرح الجامعة، وفي ناس أحسن مني بكتير، لكن ملقوش حظهم"، مضيفا: أن مستوى التمثيل في مصر قوي للغاية، لافتًا أن جميع الفنانين يرزقون بقدر سعيهم، وعن تصريح "لم أصعد على أكتاف الإعلام"، أوضح أنه، أنه لم يقصد إهانة الإعلام، لكنه كان يقصد أنه صعد في مشواره بسبب شعبيته التي اكتسبها من أعماله الفنية.

وتابع: "أسعى إلى التأثير في الناس، ولا أقصد إهانة الإعلام، فقد كنت أطمح في الالتحاق بكلية الإعلام، وأرى أنه قوي جدًا في صناعة ما أسميه بالوعي المؤقت، ومن ثم فإن دوره أهم كثيرًا مما يفعله في حياتنا الواقعية، لذلك فإن منصات التواصل الاجتماعي صارت أقوى، لأن الإعلام لم يؤدِ دوره بشكل جيد".

وقال "سعد" إنه لم يسئ إلى المخرج الراحل يوسف شاهين، موضحًا: "أنا كنت بقول اللي بحسُّه، وفي فنانين رأيهم زي رأيي، بس مش بيحبوا يقولوا"، "يوسف شاهين مخرج عظيم، ومن غيره تنقص مساحة كبيرة من السينما المصرية، لكن أنا شايفه مغرور، وعنده نوع من أنواع الأنانية".

واستطرد أن "شاهين" كان يهتم بسيرته الذاتية، أكثر من اهتمامه بالفنانين الذين يعملون معه: "عنده بقى ميل للنجومية، وده مش مطلوب من المخرجين، وأظن إن خالد يوسف زيه".

أمير كرارة عن بداياته: "كنت بحضر برامج ضمن الجمهور.. أسقف وأقبض"

وخلال استضافته ببرنامج "عايشة شو" تحدث الفنان أمير كرارة عن بداياته الفنية قائلا إنه كان يسعى لدخول مجال الفن والإعلانات، وبدأ الأمر من الصفر، مشيرا إلى أنه بدأ حياته بالحضور كأحد أفراد الجمهور الموجود في البرامج، "كنت بقعد أسقف وأقبض"، مضيفا أنه في أحد الإعلانات انتقده المخرج، وقال له إن "وجهه ليس لائقا على الكاميرا، ويجب أن يبحث عن مجال آخر يعمل فيه، بدلا عن الإعلانات"، وتابع: "المخرج ده كلمني بعد ما نجحت وقالي لو تفتكر من 4 سنين أنا قولتلك هتبقى نجم، وكان عاوزني اشتغل معاه ورفضت".

وعن نجاحه بمسلسل "كلبش" قال الفنان أمير كرارة، إنه كان رافضا لدور "سليم الأنصاري" في مسلسل "كلبش" من البداية، ولكن المنتج الخاص بالمسلسل أقنعه بالدور، وتفاجأ بالنجاح الكبير للمسلسل، مشيرا إلى أنه دخل للدور دون أن يقرأ الرواية، وأضاف أن مسلسل "الطبال" كان واحدا من المسلسلات، التي ندم على القيام بها، متابعا "كلبش أحياني من جديد، ورجعني للساحة بشكل قوي بعد ما كنت محبط، نجاحه كان تعويض من ربنا ليا".

وعن وصف محمد رمضان له بالموهوب، قال أمير كرارة إنه غضب عندما وصفه الفنان محمد رمضان بـ"الموهوب"، عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تنويهه عن حلقته ببرنامج "سهرانين"، مضيفا أنه رحب بمحمد رمضان ووصفه بـ"النجم" و"الأخ" و"الحبيب"، بالرغم من أنهما لم يتقابلا إلا مرة، لكن كان يجب أن أقدمه بما يليق به. واستطرد: "لكن قبل ما يطلع معايا على طول قال انتظروني مع النجم أمير كرارة".

أصالة: نادمة على صداقتي بـ"أنغام".. "أنا مش بتنسي"

وفي لقاءها ببرنامج "عايشة شو" قالت الفنانة أصالة إنها تندم أحيانًا على أشياء تقوم بها بعد فترة من الزمن، حيث وصفت نفسها بـ"المندفعة"، سواء في الحب أو الزعل، مؤكدة أنها كانت تجمعها صداقة قوية جدًا مع الفنانة أنغام، وكانوا أشبه بـ"الشقيقات"، وأضافت أن أنغام سبقت وأن أجرت حوارًا تلفزيونيًا ولم تذكرها فيه عندما سُئلت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن يذهبا معًا لرحلة.

وأوضحت: "مذكرتنيش وأنا عارفة أني من أغلى غواليها، ومش ممكن أكون اتنسيت، أنا مش بتنسي، بس أنا عرفت أني كنت مندفعة على هذه الصداقة كتير أوي فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة ومينفعش علاقتي بيها بالنسبة لي تبقى قوية أوي".

وقالت الفنانة السورية أصالة إنها بالرغم من خلافها مع الفنانة أنغام، أعجبت بشكل كبير بألبومها الأخير، وأعرب عن رفضها زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، موضحة أن "الحب والعشق لا يقوم على خراب البيوت التي بها أطفال".

وعن الموسيقار زياد الرحباني قالت الفنانة أصالة نصري، إنها لا يُعجبها زياد رحباني، لا على المستوى الفني أو الشخصي، ولا تُحب الشخصيات المستهترة، والذين يتحدثون عن المجال الفني باستهتار، وأضافت: " أنا مش بحب الهمجية في الفن، مش بحب القسوة في الفن، هو يستند على والدته فيروز، وكلنا نستند عليها، فيروز دي حبيبة الجميع"، متابعة :" ده رأيي فيه من زمان مش من دلوقتي بس، هو مستهتر وهمجي".

شمس الكويتية: "كنت من أغنى فنانات الخليج.. وبربي القرود"

واستضاف برنامج "عايشة شو" الفنانة الكويتية شمس، التي قالت خلال الحلقة إنها كانت من أغنى فنانات الخليج سابقا، وتصرف الأموال دائما على نفسها، مشيرة إلى أنها لا تُوضع في مقارنة حاليا مع أي فنانين أغنياء، بسبب إنفاقها الكبير للأموال.

وأضافت "شمس"، أنها تربي بعض القرود في المنزل، لحبها الكبير لهم ولتربيتهم.

محمد صبحي يكشف عن فشله الوحيد

وكشف الفنان محمد صبحي عن فشله الوحيد خلال استضافته ببرنامج "عايشة شو" قائلا: "فشلت في إني أبني مسارح وتبقى بتاعتي، يعني أعمل مسرح كويس وأصرف عليه ويتاخد مني، لكن مفيش أعمال فنية ندمان عليها"، وأضاف: "تمنيت من الله ألا يفشلني في أبنائي، وأنا الآن أتشرف بهم، أما الفشل في الأعمال الفنية فهو من الممكن أن يعوض".

وعن علاقته بالكاتب لينين الرملي قال الفنان محمد صبحي إنه قدم أعظم أعماله الفنية مع الكاتب لينين الرملي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التعاون معه مرة أخرى، بعدما انفصلا بعد مسرحية "وجهة نظر"، التي قام ببطولتها وكتبها "الرملي"، وأضاف "عندما كنا شركاء، كان عندي فرقة ستوديو الممثل منذ عام 1970، وبعدها أنشأنا فرقة ستوديو 80 في عام 1980، وبعدها عملنا سويًا في عام 1994 حتى انتهاء مسرحية وجهة نظر".

وتابع، "سيبت له المسرح عشان يكمل مسرحية بالعربي الفصيح، وانفصلنا كإنتاج، هو يقدر أعمالي، ودي لا تفسد الود، وهي مش خناقة، خلصنا المشاركة ماديًا فقط".

وكشف الفنان محمد صبحي، أسرارًا عن شخصية "علي بيه مظهر"، التي جسدها في مسلسله "فرصة العمر" وفيلم "علي بيه مظهر والأربعين حرامي"، وشخصية "عم أيوب"، التي جسدها في مسرحية "الجوكر"، قائلا: إن أقرب شخصية لـ"علي بيه مظهر" كانت والده، موضحًا أنه كان مديرًا في فرقة الفنان الراحل يوسف وهبي: "خدت التون بتاعة صوته، وطريقة كلامه، وركِّبتها على الشخصية".

وأضاف، أن "عم أيوب"، كان زوج عمته، موضحًا: "كنا بنروح لهم في الصيف بمنطقة ريفية، وهو كان سِنُّه كبير، وعشت فترة معاه، وعذبنا، لكن شخصية عم أيوب كانت فيها مبالغة فنية"، وواصل حديثه: "جوز عمتي كان بينسى، مرة صحينا الصبح ملاقيناهوش، وعشان يتحرك من البلكونة للغرفة، فيها يوم، وكان بطيء جدًا، والصبح لما قومنا ملاقيناهوش اتخضينا، وبعدين لاقينا الناس مطلعينه، وكان متعور، ولما سألناه كان زعلان لأن سعد زغلول مرضيش يقابله".

نوال الزغبي: رفضت التمثيل أمام أحمد زكي.. و"مش ندمانة"

وحلت الفنانة نوال الزغبي ضيفة ببرنامج "عايشة شو"، وصرحت بأنها غير نادمة على عدم الدخول في مجال السينما، مشيرة إلى أنها عُرض عليها دور للتمثيل أمام الفنان أحمد زكي وغير نادمة على تركه، وأضافت "الزغبي"، أنها لا تحب التمثيل، حيث إنها لا ترى في نفسها الموهبة التي تمكنها من خوض هذه التجربة، موضحة أنه من الممكن أن ينجح الشخص بالغناء والتمثيل معا، وأكبر دليل على ذلك الفنانة هيفاء وهبي.

وقالت الفنانة نوال الزغبي، إنها في خضم تفوقها وشهرتها الكبيرة التي تحظى بها تفكر أيضا في الاعتزال "أنا بعز نجاحي كنت بفكر في الاعتزال.. عايزة اعتزل وأنا اسمي كبير"، مؤكدة أنها تفكر في الاعتزال عند بلوغها سن الـ60 قائلة: "أوقات الإنسان بيتعب نفسيا ومش بيكون عنده شيء يقدمه"، موضحة أن المشكلات التي يتعرض لها الفنان تجعل النهاية لأي شخص قريبة.

وعن بداياتها الفنية مع الفنان وائل كافوري، قالت الفنانة نوال الزغبي، إن عملها مع الفنان وائل كفوري كان في البداية بإنتاج أكثر من أغنية سويا ولكن ليس من الضروري تكمله مسيرتهما الفنية مع بعضهما البعض.

صابر الرباعي: الأغاني الشعبية تعطي بهجة.. و"ألعب يلا" مهضومة

تحدث الفنان صابر الرباعي، عن الأغاني الشعبية، قائلا إنه ليس لديه مشاكل معها، فهي تعطي جو من البهجة بين الناس، مشيرا إلى أنه يحب أغنية "أه لو لعبت يا زهر" جدا والتي تعتبر من الأغاني المميزة على المستوى الشعبي، وأضاف "الرباعي"، خلال إستضافته في برنامج "عايشة شو" أن "ألعب يلا" أغنية "سمباتيك، مهضومة"، والمثل الأعلى في الأغاني الشعبي، والذي تربى عليه أجيال هو الفنان أحمد عدوية.

وأضاف "الرباعي"، إنه ندم على رفض أغنية "صابر وراضي" عندما عُرضت عليه، بسبب "شعوره بوجود نرجسية فيها، وتتحدث عن شخص بذاته"، واعتقد أن كلمة صابر يمكن أن تعود على اسمه، موضحا أنه تسرع في رفضها، وتابع أن الأغنية حققت نجاحا كبيرا بصوت الفنان جورج وسوف، مشيرا إلى أن بين الأغاني التي رفضها أيضا "غريبة الناس" للفنان وائل جسار.

وعن دخوله العالم السينمائي قال الفنان صابر الرباعي، إنه بعد نجاح أغنية "سيدي منصور" اقتُرح عليه المشاركة في عدد من الأفلام السينمائية، وتحديدا فيلم "حب البنات" الذي شاركت فيه الفنانة الكبيرة ليلى علوي، أنه كان سيؤدي دور الطبيب النفسي الذي جسده الفنان أشرف عبدالباقي، متابعا: "حسيت اني لسه صغير وعضمي طري على التمثيل".وتابع: "من الوارد أن أشارك في أفلام سينمائية، خلال الفترة المقبلة، وليس لدي أي مانع في ذلك".