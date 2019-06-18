علق الإعلامي عمرو أديب على خبر إلقاء القبض على ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد توجيه تهم بالفساد في عملية إسناد ملف استضافة بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وكتب أديب، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هو مش غريب شوية إنه أي حادثة فساد عالمية قطر طرف فيها، قطر علمت الأجانب الرشوة وعلمت أوروبا وأمريكا كيف تكون شمال".

وبحسب ما أبرزت مجلة "إنترناشيونال بوليسي دايجست"، في تقريرها، فأن السلطات الفرنسية أجرت تحقيقات مكثفة بعد الاشتباه في تورط بلاتيني بتقاضي رشاوي ضخمة من شركات قطرية وأخرى فرنسية، لإسناد حق استضافة البطولة إلى قطر، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عن قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن الرشاوي التي استخدمت من أجل إسناد البطولة إلى قطر، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في إشارة إلى أن التحقيقات في طريقها للتأكد من وجود مخالفات جنائية في تلك الصفقات التي تمت لصالح قطر من عدمها.