أخبار ماتفوتكش.. لحظة استقبال أمير الكويت للرئيس السيسي

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

لحظة استقبال أمير الكويت للرئيس السيسي في المطار

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار الكويت، واستقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له في المطار.

وتزينت أبراج الكويت، التي تّعد أحد أبرز المعالم بالكويت، أمس، بالأعلام المصرية، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد مباحثات مع صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت.

مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للإعلام والتي حملت الرقم 178 لسنة 2018، ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اللائحة، والتي تضمنت إلغاء الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016.

تفاصيل مقتل وإصابة 26 في حادث إطلاق النار بولاية أمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين على الأقل، إثر حادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية، وأوضحت الشرطة في مقاطعة ميدلاند، أن مسلحين اثنين فرا، بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة "هوم ديبوت" في أوديسا، وقال أحد شهود العيان، ويدعى "إرنست فيلانويفا" لشبكة "CNN": إن "المشتبه به كان يطلق النار على المركبات المتحركة".

اندلاع حرائق في لبنان بسبب قنابل إسرائيلية.. ونجاة قوات الأمم المتحدة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل ضوئية، تجاه مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ما أدى لاندلاع العديد من الحرائق، فيما نجت مجموعة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، المتمركزة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، من قذائف الاحتلال والحرائق التي وقعت، وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية، بأن مجموعة من جنود قوة الـ"يونيفيل" الدولية، نجوا من قذيفة ضوئية عيار 155 ملم، سقطت في موقع للقوة الهندية بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: "وفاة إسراء غريب" أصبحت قضية مجتمع

وصلت أصداء قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب التي توفيت، الخميس، نتيجة تعرضها للضرب، إلى مكتب رئيس الوزراء محمد إشتية، الذي علق على الواقعة المؤلمة، وقال: إن قضية إسراء غريب "أصبحت قضية مجتمع، نستشعر نبض الشارع تجاهها"، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

جريمة الـ"120 ثانية".. تفاصيل استشهاد أمين الشرطة بطعنات "صاحب المرسيدس"

120 ثانية كانت المدة التي استشهد خلالها أمين الشرطة بطعنات شخص يستقل سيارة مرسيدس في منطقة الزمالك بالقاهرة، حسبما جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث تبين أن الشاب مرتكب الجريمة "مهتز نفسيا"، وجاء في المعاينة وتفريغ الكاميرات أن الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد، كان يستقل سيارة مرسيدس، ونزل منها وتوجه ببطء نحو أمين الشرطة وأخرج سكينا وسدد له 4 طعنات، وفر هاربا.

حريق في أرض زراعية بالدقهلية بسبب تسريب "خط غاز"

اندلع حريق فجر اليوم الأحد، نتيجة تسريب غاز من "خط غاز" يمر من أرض زراعة في قرية الروضة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، دون خسائر بشرية، وتوقع مهندسو شركة الغاز أن يستمر اشتعال النار لمدة 48 ساعة لحين انتهاء مخزون الغاز بالخط بين المحبسين.

محمود أيوب.. شاب من الصعيد يدخل موسوعة جينيس في رياضة القفز

عرضت نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، تقريرا لشاب يُدعى محمود أيوب، من الصعيد والذي حقق رقماً قياسياً بموسوعة جينيس في رياضة الوزن والقفز، بطل من صعيد مصر، بمحافظة الوادي الجديد عاشق الرياضة والألعاب منذ الصغر والتحق بكلية التربية الرياضة وتخرج منها بتقدير امتياز، قرر الدخول لموسوعة جينيس في الوزن والقفز بعد سنوات من التدريبات الشاقة في الرياضات البدنية المتنوعة، ونجح في أن يحفر اسمه في الموسوعة العالمية.

عادل إمام يستأنف تصوير مسلسل "فلانتينو"

استأنف الفنان عادل إمام، تصوير مسلسل "فلانتينو"، أمس السبت، والذي كان من المقرر تصويره وعرضه في موسم دراما شهر رمضان الماضي، وقال هشام تحسين منتج العمل، في تصريح لـ"الوطن"، إنه بعد عدة جلسات اتفقت الشركة المنتجة مع "الزعيم" ورامي إمام مخرج العمل، على ذاستئناف تصوير المسلسل اليوم على أن يعرض خلال رمضان 2020.

الجنايني: احتفالية كبيرة لتتويج الأهلي بالدوري خلال أسبوع

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شئون اتحاد الكرة، أنه من المقرر إقامة احتفالية لفريق النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب درع الدوري عن موسم 2018-2019، وأوضح الجنايني في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر": "اتكلمت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واتفقت معه على إقامة احتفالية كبيرة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير لتتويج الأهلي باللقب.