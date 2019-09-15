أخبار ما تفوتكش.. السيسي للمواطنين: "ابنكم شريف وأمين ومخلص"

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"السيسى" للمواطنين: "ابنكم شريف وأمين ومخلص.. والجيش صلابته نابعة من شرفه"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصري بعدم التشكيك في مؤسسات الدولة، قائلاً: "إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص مش كويس مستمر فيها، لكن ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللي مش طبيعي إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه".

وأضاف "السيسي"، في كلمته بجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، في إشارة إلى الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، قائلاً: "اللي بيني وبينكم الثقة، مش إني أكبر من المسائلة، أو إني مش عاوز أرد على كلام يتوجه لي، قالوا إني ببني قصور رئاسية، أنا بنيت وببني وهبني، ومفيش حاجة باسمي، كله للدولة".

"تكلف الدولة خسائر بشرية ومالية".. كيف تستنزف جماعات الإرهاب طاقات الدولة؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الإرهاب يسعى دائما لإسقاط الدولة المصرية، واستنزافها، من خلال التنظيمات المتطرفة، موضحا: "بقالنا 6 سنين بنستنزف طاقات عسكرية ومعنوية ومالية، كل أسرة قدمت شهيد اتألمت، أبناءنا في الجيش والشرطة وفي الشارع وفي الكنيسة وفي المسجد متألمناش عليهم؟، اتألمنا طبعا".

وعن كيفية استنزاف الجماعات الإرهابية لمقدرات الدولة، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الارهاب يستنزف من مقدرات الدولة على المستويات كافة، موضحا أن التهديدات التي يوجهها بها لعدد من الأشخاص أو الجهات الأجنبية، تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في تأمين هؤلاء الأشخاص أو الجهات الأجنبية.

نشر 70 ألف عنصر لتأمين انتخابات الرئاسة في تونس اليوم

بدأ 70 ألف عنصر من قوات الأمن التونسية، في حالة استنفار، لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس، اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشر على فيس بوك، أن "50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين جميع المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات، وحماية المرشحين، إلى جانب تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين، وتسهيل عمل الصحفيين، ونقل الأوراق الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحلها، بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية"، بحسب "سكاي نيوز".

بعد هجوم "أرامكو".. واشنطن: جاهزون لاستخدام الاحتياطي النفطي لسد العجز

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ، إذا لزم الأمر، بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وأضافت شايلين هاينز، أن وزير الطاقة ريك بيري"، "مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إذا لزم الأمر، لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".

مصر تُقدم شحنات مُساعدات لجنوب السودان

وصلت شُحنتا مُساعدات مصرية إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الحالي، تتمثل في كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية.

كما تصل 3 شحنات أُخرى من المُساعدات المصرية تباعا أيام 13 و15 و16 سبتمبر الحالي، في إطار جهود مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، ودعما لإنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

عرضت بمؤتمر الشباب.. نفسيون يوضحون كيفية علاج إدمان السوشيال ميديا

يُعد إدمان منصات التواصل الاجتماعي "FOMO"، منتشرا بصورة كبيرة في المجتمع، وفي هذا الصدد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن إدمان مواقع التواصل، في مستهل الجلسة الثانية، من المؤتمر الشباب الوطني الثامن، والتي جاءت تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، قال إن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي يعني تصفح الشخص هذه المواقع بشكل مبالغ فيه يوميا، ويتسبب ذلك في إهماله لحياته وعمله وأسرته، دون أن يستطيع التوقف عن متابعتها، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يكون الفرد قد وصل إلى حالة الإدمان.

تلقي طلبات القطاع الخاص للانضمام للتأمين الصحي الشامل خلال أيام

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال الأيام المقبلة، تلقي طلبات المؤسسات الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد، عبر البريد الإلكتروني: "Registration@UHIA.gov.eg" للتعاقد على تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة النظام الجديد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الجودة واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد.

ويمكن الاطلاع على الشروط المحددة والحصول على نموذج التعاقد على الموقع الإلكتروني: "WWW.uhia.gov.eg/registration".

فريق أمريكي مشارك في "المسرح التجريبي": حفاوة الجمهور المصري أذهلتنا

عرض مسرحي تجاوزت مدته الساعتين، استضافته القاهرة، وعلى الرغم من أن حلم كل فنان أن يعتلي خشبة المسرح ويبدأ في سرد جمله الحوارية، إلا أن الأمر بالنسبة لـ"جوناثان والترز" اختلف بشكل كبير.

"والترز" على الرغم من كونه أحد أبطال العرض الأمريكي "ذا فانتاستكس" أو "المذهلون" والذي يعرض في القاهرة ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبي، وتحل عليه الولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف، إلا أنه طوال العرض الذي تتجاوز مدته الأصلية الساعتين لا ينطق بكلمة واحدة ويظل متجهما طوال العرض حيث يؤدي دور الحائط الفاصل بين منزلي الأسرتين محور العرض المسرحي.

الزمالك يسقط أمام جينيراسيون بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الزمالك أمام ُمضيفه جينيراسيون السنغالي بنتيجة 1-2، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في ذهاب مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أحرز مامي ليمولي هدف فريق جينيراسيون السنغالي الأول، في الدقيقة الثانية عشر من زمن تلك المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 68.

بالفيديو.. شاهد هدفي الأهلي بشباك كانو سبورت في مباراة لم تذاع

حقق فريق النادي الأهلي، فوزًا مريحًا على نظيره كانو سبورت الغيني، بهدفين مقابل لا شيء، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، ونجح في تسجيل هدفي الفريق الأحمر، كلا من المهاجم صلاح محسن، وصانع الألعاب وليد سليمان، اللذين شاركا في اللقاء كبديلين في الشوط الثاني، ليضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات.