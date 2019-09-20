عرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلات لبعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، قال إنه حصل عليها من إحدى مجموعاتهم السرية على حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة شاشة "mbc مصر".

وقال أحد الأشخاص، الذين حصل مقدم البرنامج على تسريباتهم: "آخر حاجة سمعناها إن في منظمات دولية طالبت بحماية محمد علي وأكيد الحكومة هتستجيب سريعًا في المواقف اللي زي دي".

وأضاف آخر واسمه أبو عمر المصري: "أي حد هيعمل فيديو يا ريت يخبي وشه، وأنا هجهزه برضه زي ما بنجهز الفيديوهات بتاعتنا"، وذلك في إشارة إلى فيديوهات دعم المقاول الهارب محمد علي.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن ما حدث ينبطق على مقطع الفيديو الذي ادعت فيه الجماعة الإرهابية أن ضابطًا بالشرطة أخفى وجهه ليعلن تأييده للمقاول الهارب، وهو ما يشير إلى أن هذا الشخص ليس إلا عضوًا في الجماعة.