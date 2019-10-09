بدأت العدوان التركي على مناطق شمال سوريا، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، وهو تنظيم مسلح يتبع تركيا، بدأ عملية (نبع السلام) في شمال سوريا".

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