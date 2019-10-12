استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، نظيره الأردني أيمن الصفدي، قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا، وذلك ‫في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين مصر والأردن، وفي سياق تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وكذا تبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين بحثا سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.