إعدام أكثر من طن ونصف أسماك وملح طعام غير صالحين للاستهلاك بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضروره تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشات الغذائيه للتاكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالف منها واتخاذ اللازم قانونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ان إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية وبالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بالإداره الصحية بالحسينية شنت حملة مكبرة اليوم علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الحسينية ، أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن و ٧٥٠ كجم أغذية عبارة عن "أسماك مدخنة، وهوالك رنجة، وملح"، وذلك لوجود تغير في خواصهم الطبيعية، وتم سحب ١٣ عينة أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صالحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ١٤ محضر جنحة صحية لمخالفات أخري، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٢ منشأة غير مرخصة منهم منشأة لإنتاج الأسماك المدخنة، ومنشأة غذائية أخري.

أكد محافظ الشرقية على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين فضلا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية والإحترازية لمنع التكدس والتجمعات وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.