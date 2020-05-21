الوزير: هنخلص محور التعمير في سنتين.. والسيسي: واحدة كفاية

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّه بالنسبة لمحور التعمير، فطوله 35 كم، ويتقاطع مع الطريق الصحراوي حتى سيدي كرير، وهو محور مهم جدا وبديل للطريق الدولي الساحلي، ويربط بين الطرق الرئيسية الطولية الداخلة إلى الإسكندرية، متابعا: "إحنا عاملين مخطط لتطويره، مرحلة على 14 كم، ثم مرحلة 21 كم".

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "بدأنا الدراسات والمخططات الخاصة به، وسننهي المرحلة الأولى منه خلال العام المالي المقبل، والـ21 كم الباقيين نخلصهم في العام المالي اللي بعده".

وقاطع الرئيس السيسي، قائلًا: "لا لا لا يا كامل لو سمحت، إحنا مبناخدش كده، انت كده بتتكلم في سنتين وشوية، ده مش هينفع، لأنه هيحل مسائل كتير جدًا في الإسكندرية، ما تفكر تدمجه مع الطريق الدائري حول البحيرات عشان الـ35 كم يحلوا جزء من المشكلات في البحيرة ونعمل 6 أو 7 حارات، بس هي سنة واحدة، انت عندك شركات، وبتقبض، واللي يقبض يفضل شغال".

وقال كامل الوزير: "الطريق عبارة عن 3 حارات و3 حارات، ويمر داخل بحيرة مريوط ثم أراضي سبخية وأراضي ملحية ويعبر العديد من المصارف وأهمها مصرف القلعة".

وقاطعه الرئيس السيسي مرة أخرى قائلًا: "مصرف العموم هيأذيك أو هيضرك في إيه؟"، ليرد الوزير: "أكيد يا أفندم هيضرني، عملنا مقترحات نعمل طريق خدمة، والحلين سواء أمشي في المصرف وأحركه وأنشئ مبطن داخل البحيرة، للأسف الصيادين كل شوية بيقطعوا المصرف عن البحيرة، فالبحيرة لو زادت مرة واحدة، المصرف يزيد ويغرق البيوت اللي في نهاية ترعة النوبارية ومصرف الماكس، يا إما ننقله جنوبًا ونعمقه ونبطنه ونعمل مكان المصرف في الاتجاه التاني ويبقى مرتبط بالطريق ونسيب المصرف هنا، بس لازم نعمله بشكل كويس وننشئ الاتجاه ده أو جنوبا منه شوية".

ورد السيسي مرة أخرى قائلًا: "يا ريت ندرس إننا نثبته في مكانه يا دكتور مصطفى مدبولي".

وأشار الوزير، إلى أنّ هناك 3 بدائل: "أول بديل استخدام الطريق القائم، نستخدمه في النقل الثقيل والطريقين الجانبيين نمشي عليهم عربيات الملاكي الخفيفة، والحل التاني نسيب الملاكي شغال في النص 3 و3، ونعمل طريق الخدمة على الجانبين، الـ3 حارات للنقل التقيل، بمواصفات فنية معينة في الصخر اللي هنردم بيه، ونسيبه لمدة سنة العربيات تتحرك على طبقة الأساس لحد ما ياخد هبوطه القياسي، وبعدين نعمل الطبقة السطحية بتاعته، والبديل الثالث الرئيس وجه به، وهو قوي هندسي يحل مشكلة ضعف التربة الرخوة، وتكلفته المالية عالية شوية، عشان نعمل مقارنة ونشوف هناخد أي بديل".

وواصل: "البديل الأول والتاني اللي هو من غير الكوبري سواء النقل بره أو جوه تكلفته 5 مليارات جنيه، والكيلو في الطرق يتكلف 44 مليون جنيه، والمشكلة إن في 6 كم كباري، 8 كباري قائمة موجودة هعمل كباري زيها يمين وشمال طولها 6 كم لوحدها بحوالي 3.6 مليار جنيه، وترفع التكلفة إلى 5 مليارات جنيه".

وأتم: "البديل الثالث وهو بديل الكوبري الـ35 كم لما يبقوا كوبري هيوصل تكلفته لـ21 مليار جنيه ونص، وبالتالي قررنا نعمل البديل الثاني، ونشتغل عليهم بمواصفات هندسية جيدة".