صاحب محل حلويات يوزع 200 علبة كعك على الأسر الفقيرة: عادة وربنا ما يقطعها

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، شعر عادل محسن، صاحب محل حلويات فى دمياط، بمسئوليته الاجتماعية تجاه جيرانه من الأسر الفقيرة، فاختار توزيع علب كعك وبسكويت مجاناً عليهم، لرسم البهجة على وجوههم.

«متعود كل سنة أبيع لهم بسعر رمزى، بس السنة دى وبسبب الظروف اللى إحنا فيها، اخترت أوزعها مجاناً عليهم، وهعدى عليهم بالعلب وأقول لهم كل سنة وانتو طيبيين فى بيوتهم»، كلمات عادل من قرية «الحوارنى» حيث خصص أكثر من 200 علبة كعك لهؤلاء الأسر، ما بين كعك سادة، وبسكويت وكعك.

بدأ «عادل» مبادرته منذ يومين، وهى مستمرة حتى أول أيام العيد، ويقوم بتوزيع علب الكعك عقب تناول الإفطار بمنزله: «لحد أول يوم العيد هحاول أوفر أكبر قدر من الكحك وأفرح الناس، وباكون حريص على تطهير العلب كويس قبل تسليمها منعاً للعدوى».

وأسهمت مبادرة عادل -بحسب قوله- فى إسعاد الكثيرين، خصوصاً الأطفال: «قلبهم فرح قوى، لأن العيد بالنسبة لهم مرتبط بالكحك وكانوا خايفين يتحرموا منه السنة دى، وفيه جزء تانى من المبادرة البيع بسعر رمزى جداً، بحيث إنه يناسب مستوى الدخل لبقية السكان، وتتراوح الأسعار ما بين 30 جنيه و50 جنيه للكيلو، بحسب نوع البسكويت والكحك».

ويؤكد «عادل» أنه كان يتمنى تقديم كل بضاعته للمحتاجين مجاناً: «الحلويات كلها معمولة بالسمنة البلدى، وخفيفة، ومقادير مظبوطة، مش باقدم أى حاجة، واسمى معروف فى المنطقة، أنا بقالى أكتر من 20 سنة، والناس اتعودوا عليّا، وربنا ما يقطع لنا عادة، ولو أقدر أقدم كل البضاعة ببلاش هاعمل كده، بس دى خسارة ليّا فبعمل اللى أقدر عليه مع اللى يستحقوا».