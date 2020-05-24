صور.. الشوارع شبه خالية في أول أيام العيد بالغربية

شهدت قرى ومدن الغربية اليوم الأحد خلو شبه كامل للشوارع من المارة، بجانب التزام المواطنين بعدم أداء صلاة عيد الفطر في المساجد والميادين، مع الالتزام بتطبيق ساعات الحظر للوقاية من تفشي عدوى كورونا .

ورصدت " الوطن " انتشار أعداد قليلة من الصبية والفتيات الذين حرصوا علي ارتداء الملابس الجديدة واللهو بشكل فردي من خلال اللعب بالطائرات الورقية تزامنا مع استمرار غلق المنتزهات والحدائق العامة والنوادي ومراكز الشباب على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

وكان ديوان محافظة الغربية، أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال إجازة عيد الفطر.

صرح بذلك الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وقال إنه شدد على تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأشار المحافظ إلى رفع كفاءة ودهان البلدورات للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، والسماح لمحلات الحلوى بفتح منافذ بيع خارج محلاتهم بالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن على أن يتم بيع منتجات ذات أوزان وأسعار محددة ومختلفة لضمان سرعة أداء الخدمة، مع ضمان الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد .

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن علي التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنين خلال فترة عيد الفطر، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، وحظر دخول مواطني المحافظات الأخرى إلى محافظة الغربية خلال عيد الفطر ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية، وتكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات ( المحلات العامة – بيع المواد الغذائية – المجازر – المحلات التجارية والأسواق – مستودعات الغاز – محطات الوقود) .

يذكر أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في أماكن الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبري فاروق وحتى كوبري مجمع الكليات بطريق محلة منوف، والكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبري هيلانة بمحلة مرحوم حتى كوبري نفيا الملاحي، والكورنيش بمدينة كفر الزيات من كوبري كفر الزيات حتى منطقة بنوفر، قناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى، ومنطقة كورنيش كفرحجازي بالمحلة الكبري، ومنطقة الكورنيش بمدينة سمنود .