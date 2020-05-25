توفير مستلزمات طبية وسلع غذائية لأسر ميت الحارون بالغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة التنسيق الكامل مع المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمد الحظر والعزل الصحي لمدة أسبوع بنطاق قرية ميت الحارون للوقاية من أخطار تفشي عدوى كورونا للأسر الأكثر احتياجا لمده أسبوع إضافي.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته بأهميه التعاون مع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وبأهمية توفير كافة المستلزمات الطبية والماسكات اللازمة لوقاية الأسر والعائلات الأكثر احتياجا فضلا عن ضخ كميات من السلع الغذائية ودعم سيارات محملة بالخضراوات والكراتين المعبأة بالسلع التموينيه تلبيه لرغبات المواطنين.

في المقابل باشر وكيل وزارة الصحة دوره من خلال نشر فرق مكافحة العدوى والترصد لفحص كافة الحالات المختلطة بأكثر من 8 حالات إصابة إيجابية بعدوى فيروس "كوفيد 19"، حيث حصر أعداد المخالطين والذين تجاوز أكثر من 345 شخصا من بينهم أطفال وسيدات ورجال تترواح أعمارهم السنية ما بين "6_55" سنة فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للعزل الحالات الإيجابية بنطاق اقسام العزل الصحي بمستشفيات الصدر بالمحلة وكفر الزيات العام.

كما شدد وكيل وزارة الصحة في تعليماته إلى مديري الإدارة الصحية بزفتى بأهميه التنسيق الكامل مع مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير كافه المساعدات الإنسانية والعينية للأسر والعائلات الأكثر احتياجا طوال فتره العزل الصحي لمدة أسبوعين فضلا عن الدفع بسيارات مدعومة بماكينات صرف النقود الآلي للمواطنين خلال فترة المرحلة المقبلة.