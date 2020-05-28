الأرصاد: طقس الجمعة لطيف.. والعظمى بالقاهره 29 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الطقس غدًا الجمعة، لطيف نهارًا على الوجه البحري والقاهرة مائل للبرودة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس على السواحل الشمالية، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبه نشاط للرياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن محافظات الصعيد، فتوقع الخبراء أنَّ يكون الطقس معتدلًا على شمال الصعيد، وحار على الجنوب، ويظل مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل، والرياح نشطة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى و18 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى و20 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى و22 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى و19 للصغرى ،وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى و23 للصغرى.