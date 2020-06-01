المطار يستقبل 499 مصريا من الكويت والرياض 

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، رحلتين استثنائيتين سيّرتها شركة مالتيل والشركة الكويتية، لعودة المصريين بالكويت والرياض، وعليهما 499 مصريا.

وقالت مصادر بالمطار إنّ رحلة شركة النيل للطيران، وصلت قادمة من الرياض وعلى متنهما 173 مصريا كانوا هناك، بينما وصلت رحلة الشركة الكويتية وعلى متنها 326 مصريا، وجرى إنهاء إجراءات وصولهم، وتولى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، ونقل الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم 7 أيام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.