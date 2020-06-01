شوقي: الطلاب زعلوا لما أجلنا الامتحان أسبوعين.. البدائل مش في مصلحتهم

أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها، مشيرًا إلى أنه قرار دولة، وليس قراره الشخصي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، عبر شاشة "ON": "الإصابة بتحصل في السوبر ماركت والأتوبيس والعربية، مش من اللجان بس، ونعقم اللجان قبل وبعد كل امتحان، ومش منطقي أبدًا أحاسب وزارة على انتقال نصف مليون طالب".

وتابع: "أغلبية الطلاب ضد فكرة التأجيل، وزعلوا إننا أجلنا أسبوعين، من يخشَ على أبنه، سنتثني أبناءهم من القانون ونجعلهم لا يخوضون امتحانات الثانوية هذا العام، على أن يخوضوها العام المقبل لتكون المحاولة الأولى لهم، وأحاول خوض حوارات مع مئات الطلبة، وأقول إننا درسنا البدائل كلها، ونفرض على نفسنا الحل الأصعب وليس الأسهل".