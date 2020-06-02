بينها 9 استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 12 رحلة لإعادة المصريين

قالت مصادر في وزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 3 دول عربية وأوربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل اليوم 9 رحلات جوية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية، ورحلتين قادمتين من الكويت، ورحلة واحدة قادمة من لندن، لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني في مصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.