أطباء: العزل المنزلي خطر على حياة كبار السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة

اتفق أطباء وأساتذة الطب الوقائى ومكافحة الفيروسات على أن هناك فئات من المرضى لا يجب أن يتم عزلهم بالمنزل، وإخضاعهم للعلاج والمتابعة تحت إشراف طبى داخل المستشفيات، وهم كبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك تزامناً مع بداية تطبيق العزل المنزلى وتلقى العلاج داخل المنزل للعديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19».

"إيناس": يحتاجون متابعة طبية دقيقة

وقالت الدكتورة إيناس عبدالرحيم، مدرس الصحة العامة والطب الوقائى إنه يجب أن يتم تشخيص حالة الشخص الذى تظهر عليه أعراض فيروس كورونا من خلال التواصل مع الخط الساخن أو التوجه إلى المستشفيات التى أعلنتها وزارة الصحة والمختصة بتقديم الخدمة الطبية للكشف والتشخيص لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفئات سواء كبار السن أو السيدات الحوامل أو أصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يتوجهوا إلى المستشفى لتلقى العلاج به وليس عن الطريق العزل المنزلى، وتابعت: «مش بالضرورة أن حالتهم تكون محتاجة إلى رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعى، ولكنهم فى حاجة إلى متابعة طبية دقيقة».

وأكدت أن كبار السن معرضون لتدهور حالتهم الصحية فى أى وقت بحكم السن والتغيرات الفسيولوجية التى طرأت على أجسامهم، ومن يُعانون من أمراض مزمنة هم معرضون لمضاعفات أكثر من غيرهم، لأن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر تُحدث تغيرات داخل جسم المريض، أما الحوامل فوجودهن داخل المستشفيات أفضل خوفاً عليهن من حدوث أى تأثير على الحمل أو الجنين، مضيفة: «ماينفعش أى حد لما يشعر بأى عرض من أعراض كورونا يبتدى ياخد الأدوية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى طبيب مختص، ويعزل نفسه فى البيت، وخاصة الفئات دى من المرضى».

"سوزى": لا يمكن علاجهم دون إشراف طبى

واتفقت معها الدكتورة سوزى محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، موضحة أن المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا أو المصابين أصحاب المناعة الضعيفة من هذه الفئات المُحددة عليهم عدم التصرف من تلقاء أنفسهم وتطبيق العزل المنزلى، وأنه يجب على هؤلاء التوجه إلى المستشفى والخضوع للرعاية الصحية داخله، ولا يجب التعامل مع هؤلاء الفئات باستهتار، وقالت: «ماينفعش يشوفوا العلاج إيه ويعالجوا نفسهم فى البيت دون إشراف طبى، لأنهم مش عارفين الأعراض الجانبية للأدوية». وأكدت أن هناك بعض الأدوية لا يُمكن أن تحصل عليها السيدات الحوامل، لأنها تُسبب لهن أضراراً صحية كبيرة، لذلك يجب أن تخضع السيدات الحوامل لإشراف طبى داخل مستشفى من أجل الحفاظ على سلامتهن وسلامة الجنين، متابعة: «ده نفس الحال لكبار السن بسبب مناعتهم بتبقى ضعيفة، لازم يتعالجوا فى المستشفيات».