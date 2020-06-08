4113 مصريا يعودون للوطن.. ورحلات لإعادة 3300 عالق بالدوحة الأسبوع المقبل

نجح الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، أمس، في تسيير 24 رحلة استثنائية إلى "الكويت، والسعودية، وأوزبكستان، ولندن".

وأكدت المصادرأن جميع المصريين العائدين، جرى توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي عليهم، مشيرة إلى أن عدد المصريين العائدين، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 4113 مصريا.

وأعلنت وزارة الطيران المدني مد جسرها الجوي إلى المملكة الأردنية الهاشمية الأردن، بتسيير 16 رحلة لنقل المصريين العالقين في عمان "الأردن"، بداية من يوم 14 من يونيو الحالي وحتى 20 من الشهر نفسه.

وكشفت الوزارة، أمس الأحد، أن الرحلات ستقل 3300 راكب مصري عالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مضيفة أن جميع الرحلات ستكون بمعرفة شركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إنه جرى الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقيين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن.

وأوضحت أنها في انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وستكون المرحلة الأولى ما يقرب من 1900 مصريا.