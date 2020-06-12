"متطوع لعمل الخير".. شباب قرية طحلة ببنها يدشنون مبادرة لمواجهة كورونا

دشن مجموعة من شباب قرية طحلة، مبادرة جديدة تحت عنوان "متطوع لعمل الخير" لرفع الآثار النفسية السلبية لمرضى فيروس كورونا وتدعيم جهود الدولة في مواجهة المرض، حيث شكل شباب القرية بالتعاون مع عيد عزت رئيس الوحدة المحلية ومدير الوحدة الصحية وجمعيات "صلاح الدين الخيرية، تحفيظ القرآن، شباب فاعلون" لجنة لإدارة الأزمة بالتعاون.

واتفقت الجهات المشاركة في المبادرة على تبرع الجمعيات والأهالي المقتدرين ماليا بالالتزامات العينية والمادية المطلوبة لدعم المرضى والمصابين وأعمال التوعية.

فيما تقوم الوحدة الصحية بتوصيل العلاج للحالات المصابة والمعزولة منزليا بالتنسيق مع عدد من الممرضين المتطوعين لمتابعة الحالات المصابة وإعطاء الحقن وجلسات التنفس الصناعي والمساعد الطبية والتمريضية بالإضافة لقيام مجموعات الشباب ضمن المبادرة بتعقيم القرية وأداء الخدمات للحالات المصابة من خلال توفير العلاج والكمامات والكحول والطعام ومقويات للمناعة بالمجان.

كما نجحت المبادرة في التواصل مع كثير من البائعين لعدم إقامة السوق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت حيث استجاب البائعين وتم توزيع كمامات عليهم بحيث كل تاجر يبيع من أمام منزله فقط.

فيما تم إبلاغ الشرطة عن الباعة غير الملتزمين وجرى السيطرة على الحالات المصابة وعدم إقامة السوق بجانب أعمال توعية من شباب الأطباء والتمريض، لتوعية الأهالي بالمرض والإجراءات الوقائية في التعاملات اليومية للحد من انتشاره والإجابة على أسئلة الأهالي .

وأوضح شباب المبادرة أن الدولة تبذل جهودا كبير للحد من انتشار المرض وجميعها مرتبطة بمدى وعي المواطن والمشاركة الفعالة التي بدونها لن تظهر تلك الجهود متمنيين أن يتم تعميم الفكرة في كافة القرى والمدن بالمحافظة.