شباب منشية الجبل الأصفر يدشنون مبادرة لدعم مصابي كورونا

دشن شباب قرية منشية الجبل الأصفر، بمركز الخانكة بالقليوبية، مبادرة لدعم مصابي فيروس كورونا وتدعيم جهود الدولة في مواجهة الأزمة، حيث شكل شباب القرية لجنة إدارة أزمة لتعقيم منازل المصابين وتقديم الخدمات الطبية والمعنوية للمخالطين وحالات العزل المنزلي من خلال توفير أنابيب أكسجين وسيارات لنقل المرضى والمصابين في حالات الطوارئ من خلال مبادرات مع أصحاب السيارات بالمنطقة.

وشملت المبادرة توزيع فاكهة ومستلزمات منزلية وجمع التبرعات وتوفر الأجهزة الطبية التي تخدم المصابين بالإضافة لتنفيذ حملة توعية من خلال شباب الأطباء والتمريض، لتوعية الأهالي بالعدوى والإجراءات الوقائية في التعاملات اليومية للحد من انتشار الفيروس التاجي والإجابة على أسئلة الأهالي المختلفة عبر "جروب" على موقع التواص الاجتماعي فيسبوك.