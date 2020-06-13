القليوبية تسجل 227 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 33 حالة أخرى مصابة استقبلتها مستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة شبرا الخيمة سجلت أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة بـ59 إصابة، تليها بنها بـ 55 حالة، ثم طوخ 28، والقناطر الخيرية 21، وكفر شكر 15، وقليوب 16، والخانكة 13، وشبين القناطر 22، وقها حالتين، والعبور حالة واحدة.

كانت مستشفى قها للحجر الصحي ، قد أعلنت عن خروج وتعافي مسنة عمرها 90 عامًا تدعى "حبيبة"، بعد تعافيها من فيروس كورونا، وسلبية المساحات الخاصة بها مرتين متتاليتين، فيما أعلنت مستشفى ناصر العام عن خروج وتعافي الطفل "سيد م" أصغر طفل مصاب بكورونا بالمستشفى.