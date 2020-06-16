الجسر الجوي الاستثنائي يسير 54 رحلة لإعادة 7477 مصريا اليوم

تستقبل المطارات المصرية اليوم، 54 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 7477 راكبا مصريا، وتغادر البلاد 55 رحلة جوية لنقل 1192 راكبا من عدة دول عربية وأفريقية وأوربية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات الوصول بالمطارات تستقبل خلال 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول، ومعطم الرحلات تنطلق من مطار القاهرة، فيما تستقبل مطارات برج العرب، وسوهاج وأسيوط بعض الرحلات العائدة من الكويت والسعودية.

وأوضحت المصادر، أنّ معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خاصة بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

وأوضحت المصادر، أنّ الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها في صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل الصالات ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.