حملة ليلية لإزالة الإشغالات وضبط المحال المخالفة بشبين القناطر

قاد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة شبين القناطر، حيث رُفعت الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذلك مستوى النظافة العامة بتفقد بعض الشوارع، حيث لاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال مواعيد الحظر، ومن ثم وجه بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.