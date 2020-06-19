563 راكبا يغادرون القاهرة على متن 3 رحلات جوية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 3 رحلات إستثنائية إلى كل من "لندن وألمانيا وإيطاليا" لإجلاء 563 راكبًا من جنسيات مختلفة، منعهم تعليق الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا من مغادرة البلاد.

وقالت مصادر بالمطار، إن شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني سيرت رحلتين لكل من "لندن وميلانو" وعلى متن كل رحلة منهما 174 راكبًا، فى حين سيرت إحدى شركات الطيران العالمية رحلة إلى فرانكفورت وعلى متنها 215 راكبًا.

وأوضحت المصادر، أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول، ولاسيما بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".

وأعلنت سلطة الطيران المدني توقف حركة الطيران في مصر، سواء القادمة أو المغادرة من المطارات المصرية منذ 19 ‪مارس‬ الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها "رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر، لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية".