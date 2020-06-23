مطار القاهرة يستقبل 611 مصريا عائدا من أمريكا والسعودية والإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، 3 رحلات طيران استثنائية تقل على متنها 611 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والإمارات، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن مطار القاهرة الدولي استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، وعلى متنها 290 راكبا، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض وعلى متنها 147 راكبا مصريا، كما استقبل المطار رحلة خطوط فلاي إمارات قادمة من مدينة دبي وتقل 174 راكبا، وغادر مطار القاهرة رحلتين تابعتين لشركة مصر للطيران إلى لندن وميلانو دون ركاب لنقل العالقين المصريين هناك لأرض الوطن.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.