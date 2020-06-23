في 10 رحلات.. مطار القاهرة يستقبل 1432 مصريا عائدين من 4 دول

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 10 رحلات طيران استثنائية على متنها نحو 1432 من المصريين بالخارج، عائدين من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وميلانو الإيطالية، وذلك منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل 3 رحلات نظمتهما الشركة الوطنية مصر للطيران، الأولى قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 359 راكبًا، والثانية من دبي وعلى متنها 307 ركاب.

كما استقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران قادمة من مدينة الشارقة، وتقل 166 راكبًا، وكذلك رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت وتقل 174.

وذكرت المصادر أن المطار استقبل رحلة قادمة من ميلانو الإيطالية، وعلى متنها 26 مصريًا، وأخرى من أبها السعودية وعلى متنها 220، ورحلة من المدينه المنورى وعلى متنها 221، ورحلة أخرى قادمة من الرياض، وعلى متنها 122 مصريًا.

وأشارت المصادر إلى توقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى على القادمين تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم إنهاء إجراءات وصولهم والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي تنفيذًا لقرار وزارة الصحة.