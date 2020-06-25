14 رحلة طيران تغادر القاهرة إلى عدة دول عربية وأوروبية

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية على متنها 1283 عالقا من جنسيات مختلفة أوربية وعربية وأسيوية وإفريقية.

وقالت مصادر بالمطار، إن شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران سيرت، صباح اليوم، 5 رحلات 3 منها توجهت للعاصمة الأردنية عمان، وعلى متن إحداها 370 راكبا، بينما أقلت رحلتين على متن كل منهما 174 راكبا.

كما سيرت رحلتين إلى مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متن الأولى 174 راكبا، بينما أقلت الرحلة الثانية 161 راكبا.

وأضافت المصادر، كما سيرت شركات طيران مصرية خاصة رحلات طيران استثنائية لكل من "جده وينبع والكويت والجوف"، وسيرت شركة سودانية 3 رحلات للخرطوم، وسيرت شركة يمنية رحلة لمدينة عدن على متنها 150 راكبا يمنيا.