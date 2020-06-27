615 أجنبيا يغادرون القاهرة على متن 4 رحلات جوية استثنائية

غادر مطار القاهرة، قبل قليل اليوم السبت، 4 رحلات طيران استثنائية، تَقِل 615 راكبا من جنسيات أوروبية مختلفة في طريقها إلى كل من «فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا».

وقالت مصادر بالمطار: إن شركة إير فرانس نظمت رحلة إلى مدينة باريس على متنها 262 راكبا.

كما نظمت شركة مصر للطيران رحلة إلى مدينة روما على متنها 152 راكبا، ورحلة إلى برلين أقلت 41 راكبا، في حين أن شركة الخطوط السويسرية نظمت رحلة إلى زيوريخ على متها 160 راكبا.

وأكدت المصادر أن جميع المغادرين من جنسيات أوروبية مختلفة، بالإضافة لحاملي الإقامات العالقة رحلاتهم منذ تعليق الطيران.

ويذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية مطلع يوليو المقبل.