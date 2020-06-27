مطار القاهرة يستقبل ويودع 6 رحلات شحن جوي لعدة عواصم أوروبية وعربية

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 6 رحلات شحن جوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي وبعض طائرات الشحن الأجنبية لعدة جهات عواصم أوروبية ما بين صادر ووارد.

وقالت مصادر بقرية البضائع إن القرية سوف تشهد على مدار اليوم 6 رحلات شحن جوي ما بين مغادرة ووصول إلى كل من الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبانكوك بتايلاند، ودبي بالامارات.

يذكر أن صناعة الشحن الجوي في مصر لعبت دورا كبيرا مؤخرا.

كما أن قرار تعليق حركة الطيران والذي بدأ بتعليق حركة الطيران منذ 19 مارس الماضي قد استثنى حركة طائرات الشحن الجوي من التعليق نظرا لأهمية هذه الصناعة في تصدير البضائع المصرية من خضروات وفاكهة وأسماك إلى كل دول العالم.