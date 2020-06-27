مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية تقل 420 مصريا من بالسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 3 رحلات طيران اسثتنائية، تقل على متنها 420 مصريا من العالقين بالسعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض وصلت وتقل على متنها 180 مصريا، ورحلة لشركة "فلاي ناس" قادمة من الرياض وصلت وعلى متنها 120 مصريا، ورحلة لنفس الشركة قادمة من جدة، تقل على متنها 120 مصريا،.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

وكان الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أعلن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية، على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية "مصر للطيران" وشركة "آير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني.