مطار القاهرة يستقبل 1103 مصريين عائدين من إيطاليا والسعودية والكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 6 رحلات طيران استثنائية، تقل على متنها 1103 مصريين عائدين من "إيطاليا، والسعودية، والكويت"، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من مدينة ميلانو على متنها 196، والثانية قادمة من جدة، وتقل 210 راكب مصري.

كما استقبل المطار، رحلة الخطوط السعودية، قادمة من الرياض، وتقل على متنها 215 راكب مصري، واستقبل المطار رحلتين لشركة النيل للطيران، الأولى قادمة من الرياض وتقل 174، والثانية قادمة من الكويت، وتقل 134 راكب، ورحلة خطوط فلاي ناس للطيران القادمة من الرياض، على متنها 174 راكب مصري.

وخضع جميع الركاب للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.