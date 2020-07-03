"صحة المنوفية": لا توجد مشكلة بالأكسجين في مستشفى سرس الليان

شكل الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، لجنة برئاسة الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية وعضوية كل من الدكتور أسامة منصور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ، الدكتور هيثم قطب مدير التفتيش الفني بالمديرية، الدكتور محمد النشار، أحمد مشعل مدير صيانة المديرية، وذلك للمرور على مستشفى سرس الليان العام بعد ما تردد عن توقف شبكة الأكسجين به .

وانضم للجنة كل من الدكتور وليد الشريف مدير مستشفى سرس الليان، الدكتور أيمن شرف نائب مدير المستشفى، وتم المرور على قسم العناية المركزة العامة والخاصة بمصابي كورونا وقسم الحضانات والأقسام الداخلية ومراجعة شبكة الغازات وقوة نسبة الأكسجين بهذه الأقسام واتضح أن قوة الأكسجين ومعاينة العدادات تعمل بكفاءة حسب المعايير القياسية.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم، تبين من المرور على تنك الأكسجين أن المخزون بالتنك كافي جدا وبه 4500 لتر، وكذلك وجود 40 أسطوانة أكسجين احتياطية وهي كافية ولا يوجد أي عجز أو أي مشكلة في شبكة الغازات المغذية لجميع الأقسام بالمستشفى أو عجز في مخزون الأكسجين.

كما تبين للجنة أنه يوجد 135 أسطوانة أكسجين مملوءة وكذلك 1200 لتر أكسجين بتنك الأكسجين وأنه لم يتأثر ضخ الأكسجين لجميع أقسام المستشفى مجملا والدليل على ذلك تواجد 8 حالات بالعناية العامة و5 حالات في عناية كورونا ومنهم حالتين على جهاز تنفس صناعي و6 حالات بالحضانات وجميعهم بحالة جيدة ولم يحدث أي عجز في نسبة ضخ الأكسجين لأي حالة منهم وجميعا بحالة جيدة.

ومن ذلك يتضح أنه لا يوجد أي دليل على ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وجود عجز في الأكسجين بمستشفى سرس الليان، وسوف تتخذ مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية كافة الإجراءات القانونية تجاه الاتهامات الباطلة للأطقم الطبية .