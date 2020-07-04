رئيس جامعة المنوفية: اكتشاف ارتفاع حرارة 3 طلاب في الامتحانات

أكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اكتشاف ارتفاع درجات حرارة 3 طلاب أثناء امتحانات الفرق النهائية بالكليات، دخلوا لجانا خاصة.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الجامعة تتابع الحالة الصحية للطلاب الذين يشتبه الأطباء فيهم عن طريق عرضهم على متخصصين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وللحفاظ على الصحة العامة للطلاب والعاملين بالجامعة، مشددا على أن الوضع الصحي في الجامعة مستقر فيما يخص انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن طلابا أبلغوا الكليات بأنهم كانوا مصابين وتم شفائهم من فيروس كورونا، أو كانوا مخالطين لحالات مصابة، وتم وضعهم في لجان خاصة لعدم تعريض حياة باقي الطلاب للخطر.

من جهة أخرى، أشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة أوقفت إنتاج الكمامات بعد البدء في امتحانات الكليات، موضحا أن الجامعة توفر الكمامات لجميع أعضاء هيئة التدريس والمراقبين والطلاب.

وأشار إلى أن معهد الكبد القومي بالمنوفية تم تحويله إلى مستشفى لعزل المصابين من العاملين بالجامعة، مؤكدا أن حالات الشفاء مرتفعة فيما يتم عزل مصابين كثيرين منزليا نظرا لوجود أعراض بسيطة لا تستدعي التواجد بالمستشفى.