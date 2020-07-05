تنظيم حملات مكبرة بالمقاهي والكافتيريات بأسوان

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مشتركة مع مكتب شئون البيئة بالوحدة المحلية ومديرية الصحة والطب الوقائى والتى استهدفت المرور الميدانى المفاجئ على المقاهى والكافتيريات والمطاعم حيث تم المرور على 57 منشأة، كما تم تحرير 31 إنذار لبعض المنشأت و 9 محاضر بيئة، فيما تم مصادرة 32 كجم من اللحوم المفرومة، وتم أيضاً إعدام 37 كجم من اللحوم المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الحملات المكبرة لمتابعة منظومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بجانب تحرير 18 محضر شهادة صحية، وبالتوازى مع ذلك قام الطب الوقائى بتحرير 37 إنذار لعدد من المنشأت لعدم إتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.