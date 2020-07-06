مصرع شخص وإصابة نقيبي شرطة في حادثي سير بجنوب سيناء

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخران في حادثي سير منفصلين بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، بلاغين منفصلين، الأول يفيد بانقلاب سيارة ملاكى شرقية، عند مدخل كمين الساحل على الطريق الجديد اتجاه شرم الشيخ، أسفر الحادث عن إصابة نقيبي شرطة بمديرية الأمن باصابات متوسطة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى طور سيناء، لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

والبلاغ الثاني يفيد وقوع حادث انقلاب ملاكي تحمل رقم 5496 (ط. ج. م) على بعد 10 ك من الطور اتجاه شرم، وأسفر الحادث عن مصرع مينا رفعت سعد اسكندر 30، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الطور العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بالحادثين.