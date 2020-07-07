حكاية العثور على 5 جثث في 5 محافظات.. إحداها لزوج فنانة

جرائم عديدة تخلى فيها القاتل عن إنسانيته، ويتفنن في إلحاق الأذى بضحيته، فلم يكترث أنه من يقدم على قتله صديقا أو زوجا أو زوجه، وذلك ما شهدته مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، من وقوع عدة حوادث قتل في محافظات مختلفة.

كان آخر تلك الجرائم قرار حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها بطعن زجاجة مكسورة في صدره فتوفى داخل منزل الزوجية في البساتين خلال مشاجرة جمعتهما، حيث اعترفت عن ارتكابها الجريمة "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

المصادفة قادتها لارتكاب الجريمة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

جريمة أخرى ارتكبتها في السويس، حيث قتلت رجلا عاطلا بمساعدة سائقين، وتبين بعد القبض عليها أنها كانت على صلة بالمجني عليه حيث وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده، فعقدت العزم على التخلص منه، وذلك باستدراجه عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية واستضافته بمسكنها وودست أقراصا مخدرة له في الطعام، وعقب فقده الوعي حضر المتهمان وقام أحدهما بخنقه باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، وعقب ذلك وضعوا جثته داخل جوال ونقلها بسيارة ملاكي "ملك أحدهما" وتخلصوا منها بإلقائها في الشارع.

وعلى النقيض في الأقصر، فبعد زواج مدته 5 أشهر، لفظت زوجة شابة أنفاسها الأخيرة "خنقًا" على يد زوجها بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية جنوب الأقصر، لوقوع خلافات بينها وبينه جعلته يقتلها ويدفنها في حفر أمام المنزل، وتبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما، قام على إثرها الزوج بخنق زوجته ثم قام بدفنها في حفرة أمام منزلهما.

الخلافات المالية بين الزملاء، تسبب في إقدام سائقَين في قتل زميلهم في العمل وسرقة سيارته في الجيزة، حيث قاما باستيقافه بزعم توصيلهما وحال سيرهم قام برش مسحوق الشطة عليه، وقام الثاني بلف الحبل حول رقبته إلا أنه قاومهما فتعدى أحدهما عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فأودى بحياته وقام بقيادة السيارة وألقياه بجانب الطريق وقاما بتغطيته بالرمال واستولى الثاني على هاتفه المحمول.

وفي منطقة جهينة بسوهاج، عثر الأهالي على جثة سائق مقتولا بطلق ناري وسط زراعات القصب، بدائرة المركز، وتبين من الفحص أن السائق متغيب عن منزله منذ 6 أيام، ومحرر محضر بغيابه، وتبين من المعاينة أن سائق التوك توك يبلغ من العمر 19 عاما، وكانت جثته في حالة تحلل رمي.