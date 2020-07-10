لو هتصيف في زمن كورونا.. وزارة السياحة تمنح السلامة لـ 22 فندقا جديدا

منذ إعلان مجلس الوزراء خطة التعايش مع فيروس كورونا، وتخفيف الإجراءات الاحترازية، ومنها السماح بإعادة تشغيل المنشآت المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة السياحية.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بفحص المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بضوابط السلامة الصحية، لحماية النزلاء والعاملين من فيروس كورونا، وقد وافقت مؤخرًا على تسليم 22 فندقًا بـ7 محافظات، تستعرضهم "الوطن" في التقرير التالي:

القاهرة الكبرى

أقرت لجان الفحص المشتركة، باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبري، وهي كالآتي:

- النيل زمالك

- ولونشان

- كايرو كومودور

- وجولدن ان

- وميركيور سفنكس

جنوب سيناء

حصلت 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية وهي:

- كورال باي

- سافيتا ريزورت اند سبا

- البارون ريزورت

- جراند بلازا

محافظة البحر الأحمر

بالإضافة الي فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما..

- بيتش الباتروس

- سندباد اكوا بارك هوتيل

محافظة أسوان

وحصل فندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق سيتي أبو سمبل

محافظة الفيوم

وحصل فندقين بمحافظة الفيوم على الشهادة هما:

- لازيب

- الواحة

محافظة الوادي الجديد

حصلت 6 فنادق بمحافظة الوادي الجديد على شهادة السلامة الصحية هي:

- الرواد

- الرضوان

- الفرسان

- مبارز

- البدو

- لودج الطرفة

محافظة الأقصر

وحصل فندقين بمحافظة الأقصر هما:

-نيو سانت كاترين

- سوسنا

ووصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 520 فندقا بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وطالبت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.