مطار القاهرة يستقبل اليوم 122 رحلة طيران من مختلف دول العالم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9221 مسافرا كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 4724 مسافر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية، والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت ما يقرب من 30 ألف راكب على متن 264 رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم حيث تم تشغيل رحلات إلى 23 وجهة دولية في الفترة من 1 يوليو وحتى 7 يوليو الجاري هي (أمستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين) بمتوسط 15 رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء 70 إلى 75% بخلاف تشغيل 22 رحلة داخلية نقلت 2200 راكب و56 رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوم 8 يوليو وحتى 14 يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى 27 وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلى أكثر من 30 رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وأبوجا وكانو، ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي، وموضحا أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين على الرحلات الدولية والداخلية بلغ 4500 راكب يوميا وهي نسبة مقبولة كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدى 20% من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط 90 رحلة دولية وداخلية يوميا.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران لم تغب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب حيث قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في الفترة من 19 مارس وحتى نهاية يونيو 2020 بتشغيل 390 رحلة شحن جوي نقلت على متنها 29 ألف طن بضائع إلى 18 وجهة دولية.