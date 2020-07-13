إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقليوبية

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة 44 حالة تعدٍ بمساحة 2782 مترًا مربعًا، وذلك منذ انطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 8 يوليو الجاري.

وقاد محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة المباني المخالفة بدون ترخيص، حيث تم إزالة 17 حالة على مساحة 6800 مترًا مربعًا، عبارة عن 12 سورًا، و5 مباني خرسانية بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار، إلى أن الموجة الـ16 تشمل حالات التعدي على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأي طلبات تقنين، وكذلك غير الجادة فى التقنين، إضافة إلى التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط، فضلًا عن حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضى الزراعية.