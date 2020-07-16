شفاء مدير مستشفى حميات أشمون من كورونا وعودته للعمل مرة أخرى

استقبل الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، الدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات أشمون، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وانتهاء فترة العزل الصحي وفق تعليمات وزارة الصحة .

وأكد "العجيزي"، أن الدكتور محمد سلامة التزم ببرتوكول العلاج المنزلي المقرر من وزارة الصحة، مؤكدا أن اللقاء جاء لدعم الأطباء والتمريض والتأكيد على وقوف مديرية الصحة مع أبنائها المصابين وتوفير كل الدعم لهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في جميع مراكز محافظة المنوفية بنسبة تقارب 50%، متوقعا عدم تسجيل إصابات تماما خلال شهر أغسطس، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.