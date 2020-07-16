79 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية برصد أي شروع في البناء المخالف لإزالته في المهد

وأشار أبو ليمون إلى أنه جرى تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والحسابات والشؤون القانونية بالمحافظة، لمتابعة إجراءات ملف التصالح بالوحدات المحلية والإشراف عليها لضمان تحقيق المستهدف منه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف محافظ المنوفية أنه جرى استقبال 79 ألف طلب تصالح على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المنوفية من المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية في ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى البدء في تحصيل قيمة التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات بنطاق الوحدات المحلية.